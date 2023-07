Swiatek-Svitolina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Iga Swiatek sfiderà Elina Svitolina nei quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Entrambe le tenniste sono reduci da vittorie estremamente lottate, maturate dopo circa tre ore di gioco. La numero uno al mondo ha rimontato un set di svantaggio a Belinda Bencic, annullando anche due match point. L’ucraina ha invece sconfitto Vika Azarenka al tie-break del terzo set, dichiarando: “Dopo la nascita di mia figlia, questo è il secondo momento più bello della mia vita”. Secondo i bookmakers sarà Swiatek a scendere in campo con i favori del pronostico; vietato però sottovalutare Svitolina, che già nel 2019 fu capace di raggiungere una semifinale. L’unico precedente risale al 2021, sulla terra rossa di Roma, e fu vinto dalla polacca.

Swiatek e Svitolina scenderanno in campo oggi, martedì 12 luglio come primo match sul campo Centrale dalle ore 14:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.