Swiatek-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Iga Swiatek affronterà Elena Rybakina nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Senza ombra di dubbio il match che tutti attendevano con trepidazione una volta visto il sorteggio del tabellone femminile. La numero uno del mondo e campione in carica a Roma sfida colei che può essere considerata la vera bestia nera in questa stagione. Due vittorie nette, quasi senza appello, per la russa di passaporto kazako prima a Melbourne e poi a Indian Wells, anche se in quest’ultima occasione contro una Swiatek a mezzo servizio. Senz’altro la terra battuta favorisce – e non di poco – la tennista polacca, ma Rybakina in questi giorni ha dimostrato di essere in grado di esprimere un buon tennis ovunque e timore reverenziale si è già visto come non ne abbia.

Swiatek e Rybakina scenderanno in campo oggi, mercoledì 17 maggio, come 2°match dalle 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).