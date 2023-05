Siviglia-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimilano Allegri (VIDEO)

di Christian Poliseno 27

Rivedi la conferenza stampa di Massimilano Allegri alla vigilia di Siviglia-Juventus, ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il tecnico bianconero ha presentato i temi della sfida contro gli spagnoli in cui si gioca il pass per la finale, ma bisogner√† vincere in terra iberica dopo l’1-1 arrivato all’andata. Di seguito ecco allora il video con le parole del tecnico livornese a Siviglia.