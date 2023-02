Super-G Mondiali Courchevel/Meribel 2023, a che ora scende Federica Brignone?

A che ora scende Federica Brignone, impegnata nel super-G dei Mondiali di Courchevel/Meribel? Dopo la splendida vittoria in combinata, l’azzurra sogna il bis e proverà a far bene anche nell’appuntamento odierno. La gara prenderà il via alle ore 11:30 italiane e Brignone scenderà con il pettorale numero 13: l’azzurra quindi sarà al cancelletto di partenza approssimativamente tra le 11:55 e le 12:00.