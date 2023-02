Super Bowl 2023 stanotte in tv: canale, orario e diretta Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles

Il Super Bowl LVII, consueto appuntamento che conclude la stagione NFL, metterà di fronte i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Queste le squadre che si contenderanno l’ambito Vince Lombardi Trophy a Glendale, Arizona. Andiamo quindi a scoprire insieme il calendario, il programma, l’orario e la diretta tv relativa a uno degli appuntamenti più attesi di tutto il 2023. Il Super Bowl andrà in scena stanotte, tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio alle ore 00:30. L’evento sarà visibile in streaming su Dazn, con ampi pre e post partita tramite il canale NFL Network. Sarà inoltre possibile seguire il Super Bowl 2023 anche in chiaro poiché il match sarà trasmesso in diretta anche su Rai 2 con collegamento che partirà alle 00:15.

LA DIRETTA IN CHIARO SULLA RAI

TELECRONISTI SU RAI E DAZN

CHI CANTA DURANTE L’HALFTIME SHOW

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DEL SUPER BOWL LVII

ORARIO ITALIANO

LUNEDI 13 FEBBRAIO

Ore 00:30

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles