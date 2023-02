ATP Dallas 2023, Yibing Wu scrive la sua favola: quattro match point annullati a Isner e primo titolo in carriera

Yibing Wu scrive la sua favola! Il tennista cinese vince il suo primo titolo in carriera nell’ATP 250 di Dallas e lo fa nella maniera più bella possibile, annullando quattro match point a John Isner e chiudendo 6-7 7-6 7-6 dopo 3 ore esatte di gioco, grazie ad un tiebreak decisivo terminato 14-12. Wu diventa il primo atleta uomo del suo paese a conquistare un trofeo del circuito maggiore e, da domani mattina, sarà numero 58 del mondo. E pensare che, esattamente dodici mesi fa, questo giocatore si trovava fuori dai primi 1000 e tornava al professionismo dopo due anni in cui gli infortuni l’avevano tormentato fino a mettere alla prova la sua carriera. Poteva smettere definitivamente, e invece eccolo qui, con la coppa in mano dopo un torneo fenomenale, in cui ha sconfitto anche avversari del calibro di Taylor Fritz, numero 8 e recentemente semifinalista delle Nitto ATP Finals, per giunta sul suo amato cemento statunitense. Insomma, ci troviamo davanti a un ragazzo speciale e chissà cosa il suo 2023 gli riserverà da questo momento in poi.