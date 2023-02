Napoli-Cremonese, Di Lorenzo: “È inutile negarlo: abbiamo una grande oppurtunità”

Dopo il successo ottenuto dal Napoli – il numero 19 su 22 partite di Serie A – contro la Cremonese, Giovanni Di Lorenzo ha commentato ai microfoni di Dazn l’ottimo stato psicofisico in cui si trova il team partenopeo, non negando di avvertire all’orizzonte la possibilità di vincere lo scudetto per la prima volta dopo 33 anni di digiuno.

“Abbiamo rimesso la stessa maglia della sconfitta in Coppa Italia – queste le parole del numero 22 azzurro –, ma questa volta abbiamo vinto e siamo contenti. Sappiamo di avere una grandissima opportunità, è inutile negarlo: la squadra è molto concentrata e sa che mancano ancora tante partite. Bisogna continuare a lavorare così e vediamo dove il campionato ci porterà. Questa fascia da capitano è pesante e importante – dice ancora Di Lorenzo –. Abbiamo passato un’estate particolare condizionata da alcune partenze eccellenti. L’obiettivo era da subito quello di formare un nuovo gruppo e io mi sono sentito onorato di essere stato scelto come capitano. Lavoro ogni giorno per meritarmela”. Anche oggi grande protagonista Kvaratskhelia, che ha festeggiato al meglio il suo 22esimo compleanno: “Siamo molto felici di quello che sta facendo in campo. È un ragazzo che merita tanto e speriamo prosegua in questo modo”.

“Abbiamo fatto benissimo finora – ha, invece, affermato Hirving Lozano –, lavorando giorno dopo giorno e partita per partita. Devo ringraziare il mister che mi sta facendo giocare: questo mi rende felice, ma devo lavorare ancora tantissimo. Il gol? Mi manca, ma sono certo arriverà. Il fallo di Vasquez su di me? Meritava il secondo giallo e quindi il rosso”.