Stefanini-Alves oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Carolina Alves nel primo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Esordio alla portata per l’azzurra, che affronta un’avversaria la cui carriera si è intrecciata con una superficie come l’erba di rado. Questa è infatti appena la sua seconda partita dopo quella dello scorso anno sempre nel tabellone cadetto dello slam londinese. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Lucrezia, reduce dai quarti a Gaiba e determinate ad andare avanti. Tra le due non ci sono precedenti.

Stefanini e Alves scenderanno in campo oggi, martedì 27 giugno, alle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 17. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court, dove però oggi non scenderanno in campo italiane. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.