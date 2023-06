Brancaccio-Sebov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Nuria Brancaccio affronterà Katherine Sebov nel primo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Secondo incontro in carriera tra le due, che si sono già sfidate lo scorso anno sul cemento di Monastir, con successo della canadese. Stavolta la posta in palio è molto più alto dato che le due giocatrici si contenderanno il pass per il secondo turno. Brancaccio è reduce dal secondo turno a Gaiba mentre Sebov, al primo e unico torneo stagionale su erba, è stata battuta al primo turno a Ilkley da Navarro.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE

Brancaccio e Sebov scenderanno in campo oggi, martedì 27 giugno, alle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 5. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court, dove però oggi non scenderanno in campo italiane. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.