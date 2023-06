Cecchinato-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Eastbourne 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Esordio stagionale sull’erba palermitano, che non gioca un match ufficiale da oltre 20 giorni e rientra in campo in vista dell’imminente torneo di Wimbledon. Ha molto più feeling con questa superficie invece l’americano, reduce dai quarti a ‘s-Hertogenbosch e capace di superare le qualificazioni al Queen’s. Secondo i bookmakers, non a caso, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà McDonald. In parità i precedenti tra i due (1-1), con Cecchinato che ha vinto il più recente, a maggio, sulla terra rossa del Foro Italico.

Cecchinato e McDonald scenderanno in campo oggi (martedì 27 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Court 2 con inizio fissato alle ore 11.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cecchinato e McDonald fornendo aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.