Tabellone qualificazioni femminili Wimbledon 2023: Brancaccio e Stefanini cercano il main draw

Il tabellone delle qualificazioni femminili di Wimbledon, in cui saranno due le azzurre che proveranno a raggiungere il main draw. Come già accaduto al Roland Garros, vedremo in campo Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. La prima, diciottesima testa di serie, è rimasta fuori di tre posizioni dal tabellone principale e dovrà quindi superare tre ostici turni cadetti per arrivare a giocare il suo secondo slam in carriera. Lucrezia, che la scorsa settimana ha vinto un paio di partite nel WTA 125 di Gaiba, esordirà contro la brasiliana Alves. Per Nuria Brancaccio, alla sua prima esperienza ai Championships, ci sarà invece la canadese Sebov.

SLOT ITALIANE TABELLONE QUALIFICAZIONI F. WIMBLEDON 2023

PRIMO TURNO

(11) Yuan vs Schoofs

Han vs Mitazaki

Sebov vs Brancaccio

Bejlek vs (28) B.Fruhvirtova

(16) Day vs Pattinama Kerkhove

Vickery vs Hsieh

Hon vs Hesse

Alves vs (18) Stefanini