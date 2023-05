Spiteri-McNally oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Dalila Spiteri affronterà Caty McNally nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. La tennista azzurra ha vinto le pre-qualificazioni e si è guadagnata con merito una wild card per il tabellone principale. Già questa si può considerare una vittoria, specialmente per una ragazza classificata al numero 602 del mondo, ma visto che sognare non costa nulla Spiteri proverà a conquistare un’altra vittoria, ben più importante. Ovviamente non sarà semplice visto che McNally staziona ampiamente tra le prime 100 ed ha più esperienza a livello Wta. Guai però a sottovalutare Dalila, determinata a stupire ancora. Tra le due non ci sono precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Spiteri e McNally scenderanno in campo oggi, martedì 9 maggio, come 4° incontro dalle 11:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione. Di seguito il programma completo dell’evento.