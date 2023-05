Milan-Inter, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 24

“Non ho mai detto che l’Inter è favorita. Ho detto che per gli altri è favorita. Noi ce la vogliamo giocare, pensiamo di poter eliminare chiunque”. Con queste parole l’allenatore del Milan Stefano Pioli presenta l’euroderby nella semifinale di andata di Champions League. Al suo fianco, anche Olivier Giroud che ha affermato: “Non è Giroud contro Lautaro, ma è una motivazione in più”, in riferimento alla rivincita mondiale. Di seguito, il video per rivedere la conferenza stampa integrale di Pioli e Giroud.