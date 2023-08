Rapid Vienna-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming andata playoff Conference League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina, valida per l’andata del playoff di Conference League 2023/2024. A pochi mesi di distanza dalla finale di Praga persa contro il West Ham, i viola di Vincenzo Italiano tornano in campo in Europa per provare ad iniziare nel migliore dei modi un nuovo percorso in Conference League. La campagna di Arthur e compagni dal match d’andata contro gli austriaci. La sfida è in programma oggi, giovedì 24 agosto alle ore 19:00 all’Allianz Stadion della capitale. Diretta su TV 8, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.