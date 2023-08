NBA 2K24, nel videogame nuova modalità Mamba Moments: si può ripercorrere carriera Bryant

La 2K, azienda produttrice di videogiochi tra cui NBA 2K24, ha svelato i nuovi dettagli per il videogame che simula il gioco del basket NBA. In particolare, la prossima edizione propone la nuova modalità Mamba Moments, in cui si potrà ripercorrere con sette momenti giocabili, la leggenda del fuoriclasse che è morto in un incidente aereo oltre tre anni fa: “I Mamba Moments di Nba 2K24 sono nati per celebrare Kobe e ricordare il giocatore più straordinario che il mondo abbia mai visto – ha dichiarato Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di Visual Concepts – Il nostro team ha posto grande attenzione per realizzare un’esperienza realistica e autentica che ispiri ed educhi una nuova generazione di fan del basket sull’eredità del Laker che ha lasciato il segno in questo sport”.

In Mamba Moments si ripercorreranno alcuni momenti iconici della carriera di Bryant, tra cui il record NBA per maggior numero di tiri da tre punti, il re di Sac, i 62 punti nei primi tre quarti, una raffica di triple porta una partita a 65 punti, gara 7 delle finali NBA 2010.