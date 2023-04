Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazione per seguire il sorteggio del torneo di Montecarlo 2023, terzo Masters 1000 della stagione. Le luci dei riflettori non possono che essere puntate su Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo aver saltato il Sunshine Double. Presenti anche Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, mentre a guidare la spedizione italiana sarà Jannik Sinner. Con lui Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile, con inizio fissato alle ore 17:00. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia lo scorso anno è stata trasmessa in streaming, sulla pagina Facebook del torneo monegasco, perciò è possibile che accada lo stesso anche quest’anno. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione monegasca ai propri lettori.