Tiro a segno, Coppa del Mondo carabina: Sofia Ceccarello in gara a Lima

Italia presente nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di tiro a segno 2023 a Lima (in Perù) dall’11 al 22 aprile. L’azzurra classe 2002 Sofia Ceccarello (Fiamme Oro) sarà infatti in gara sia dai 10 metri (aria compressa) che dai 50 metri (3 posizioni). Di recente, la tiratrice di carabina ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei a 10 metri di Tallin in coppia con Danilo Dennis Sollazzo. Nella trasferta in Perù, Sofia sarà accompagnata dal tecnico di carabina Sabrina Sena (Carabinieri).