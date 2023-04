LIVE – Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2023 (DIRETTA)

A che ora e come seguire il sorteggio del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma sui campi in terra rossa della città del Principato di Monaco. Torna in campo Novak Djokovic, mentre saranno assenti gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Ad insidiare il serbo saranno dunque il campione in carica Stefanos Tsitsipas, il numero uno della Race Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik Sinner, tra i protagonisti di questa prima parte di stagione. Ai nastri di partenza anche Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 17:30 italiane. Sale l’attesa per scoprire il percorso degli azzurri.

SORTEGGIO TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO 2023