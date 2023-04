Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il sorteggio del torneo di Montecarlo 2023, terzo Masters 1000 della stagione, ma il primo sulla terra rossa dopo il Sunshine Double negli Usa. I migliori tennisti del pianeta saranno impegnati nel Principato di Monaco, a caccia di punti e sensazioni positive in vista della parte di stagione su terra battuta che culminerà con il Roland Garros. Nonostante i forfait di Alcaraz e Nadal, non mancheranno i giocatori di spicco.

Occhi puntati ovviamente su Novak Djokovic, al rientro in campo dopo lo stop forzato post-Australian Open, Stefanos Tsitsipas, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo, e anche Daniil Medvedev, chiamato a misurarsi con una superficie che non gli va a genio. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, ovviamente le luci dei riflettori sono su Jannik Sinner, protagonista di un ottimo avvio di 2023. Non dimentichiamo però Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e neppure Fabio Fognini, che questo torneo l’ha vinto nel 2019.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel pomeriggio di venerdì 7 aprile, con inizio fissato alle ore 17:00. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia lo scorso anno è stata trasmessa in streaming, sulla pagina Facebook del torneo monegasco, perciò è possibile che accada lo stesso anche quest’anno. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione del Principato ai propri lettori.