Sorteggio tabellone maschile Internazionali d’Italia 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2023, che si terrà nella splendida cornice di Piazza di Spagna, simbolo della città eterna. Ancora un po’ d’attesa e finalmente verranno svelati gli accoppiamenti inerenti al torneo degli uomini. Occhi puntati sul campione di Madrid Carlos Alcaraz, ma anche su Novak Djokovic, che il 1000 spagnolo ha preferito saltarlo. Non ci sarà invece Rafa Nadal. ancora ai box per un infortunio. Grande attesa anche per i tennisti azzurri, Jannik Sinner su tutti, senza dimenticare i vari Musetti, Sonego, Cecchinato e le wild card Fognini, Passaro, Nardi, Arnaldi e Zeppieri.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, con inizio fissato alle ore 18:30. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguirla tramite i canali social del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione capitolina ai propri lettori.