Formazioni ufficiali Empoli-Salernitana, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Empoli-Salernitana, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023. La gara del Castellani mette in palio punti preziosi per entrambe le squadra. La salvezza sembra ormai una formalità sia per l’Empoli che per la Salernitana, ma meglio non correre rischi ed ipotecarla il prima possibile. Appuntamento alle ore 18.30. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli: In attesa

Salernitana: In attesa