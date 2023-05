Formazioni ufficiali Udinese-Sampdoria, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Udinese-Sampdoria, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023. I friulani vogliono tornare al successo dopo aver ottenuto un punto nelle ultime due gare contro Napoli e Lecce. I blucerchiati sono invece chiamati a vincere per evitare l’aritmetica retrocessione in Serie B. Appuntamento alle ore 18.30. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese: In attesa

Sampdoria: In attesa