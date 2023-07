Sonego-Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Lorenzo Sonego affronterà Stan Wawrinka nella semifinale dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo in programma dal 24 al 30 luglio. L’ultimo ostacolo che separa il tennista piemontese dall’atto conclusivo del torneo croato è l’esperto Wawrinka, protagonista di una settimana molto positiva. Accreditato della sesta testa di serie, l’elvetico ha sconfitto nell’ordine Misolic, Coria e Carballes Baena, senza lasciare per strada neppure un set. Sonego, che essendo la seconda forza del seeding ha beneficiato di un bye al primo turno, ha battuto prima il connazionale Cecchinato e poi lo spagnolo Munar. Tra i due non ci sono precedenti.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Sonego e Wawrinka scenderanno in campo sabato 29 luglio come terzo match sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 21.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Umago 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.