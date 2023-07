Napoli-Hatayspor 4-0: il tabellino dell’amichevole

Il Napoli batte 4-0 l’Hatayspor nell’amichevole di Castel di Sangro grazie alle doppiette di Osimhen e Simeone. Al 23′ Politano ruba palla e lancia un filtrante per Victor Osimhen che salta il portiere (autore di un errore nell’impostazione) e segna la prima rete di giornata. Per il bis non bisogna attendere troppo, al 28′ infatti c’è il raddoppio con l’assist di Kvaratskhelia. Al 60′ Rudi Garcia procede con i vari cambi. Ed è il bomber di scorta, Giovanni Simeone a completare il poker. Al 64′ l’ex Verona su tap in realizza il 3-0. La quarta rete invece è una magia: dribbling, ingresso in area e tocco sotto vincente.

NAPOLI: Meret (60′ Gollini), Di Lorenzo (60′ Zanoli), Rrahmani (60′ D’Avino), Ostigard (60′ Juan Jesus), Olivera (60′ Obaretin), Anguissa (60′ Coli Saco), Zielinski (60′ Folorunsho), Politano (60′ Zedadka), Raspadori (60′ Demme), Kvaratskhelia (60′ Zerbin), Osimhen (60′ Simeone). All. Garcia.

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam (45′ Yilmaz), Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Demirel.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 23′ Osimhen, 28′ Osimhen, 64′ Simeone, 70′ Simeone