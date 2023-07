Tabellone Atp Umag 2023: Sonego seconda testa di serie. Presenti anche Arnaldi e Cecchinato

Il tabellone dell’ATP 250 di Umag 2023, con Lorenzo Sonego che partirà come seconda testa di serie di un draw che vede il ceco Jiri Lehecka come primo favorito. C’è anche un altro giocatore azzurro nel seeding, ovvero Matteo Arnaldi. Per la prima volta compreso tra le teste di serie in un torneo del circuito maggiore, il sanremese affronterà un qualificato all’esordio. Marco Cecchinato, invece, proverà ad uscire dalla sua crisi di risultati in un match ostico contro Shevchenko.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE ATP 500 AMBURGO

PRIMO TURNO

(1) Lehecka bye

Thiem vs (Q)

Cilic vs (Q)

(Q) vs (7) Arnaldi

(3) Ofner bye

Popyrin vs Bonzi

(WC) Ajdukovic vs (WC) Prizmic

Piros vs (5) O’Connell

(6) Wawrinka vs (Q)

Huesler vs Coria

Daniel vs (WC) Landaluce

(4) Carballes Baena bye

(8) Ramos-Vinolas vs MUnar

Marozsan vs J. Cerundolo

Cecchinato vs Shevchenko

(2) Sonego bye