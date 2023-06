Sonego-O’Connell in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Lorenzo Sonego sfiderà Cristopher O’Connell al secondo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Dopo il comodo successo all’esordio contro Berrettini, il tennista piemontese torna in campo per conquistare il pass per i quarti di finale. L’occasione è ghiotta dato che sul suo cammino troverà l’australiano O’Connell, vittorioso all’esordio contro il beniamino di casa Altmaier, ma assolutamente alla portata. Sonego e O’Connell non si sono mai affrontati in carriera.

Sonego e O’Connell scenderanno in campo mercoledì 14 o giovedì 15 giugno con orario e campo ancora da definire. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida tra lo spagnolo e il tennista ellenico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.