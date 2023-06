Atp 250 Stoccarda 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Stoccarda 2023 (Germania), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina tedesca. Sale l’attesa per il ritorno di Matteo Berrettini, che non disputa un incontro ufficiale dal primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Insieme a lui anche altri due azzurri ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Presenti pure il greco Stefanos Tsitsipas e il padrone di casa Alexander Zverev, in gara grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Occhi puntati, inoltre, sui due statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe, sul canadese Denis Shapovalov e sull’australiano Nick Kyrgios, quest’ultimo pronto ad effettuare il proprio esordio stagionale sulla superficie dove lo scorso anno ha conquistato una splendida finale in quel di Wimbledon. Il prize money totale del torneo ATP 250 di Stoccarda 2023 corrisponde a 795.730 euro, di cui 109.270 andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 STOCCARDA 2023

PRIMO TURNO – € 7.705 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 12.610 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.715 (45 punti)

SEMIFINALE – € 37.475 (90 punti)

FINALISTA – € 63.740 (150 punti)

VINCITORE – € 109.270 (250 punti)