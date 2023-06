ATP s’-Hertogenbosch 2023, quando gioca Jannik Sinner? Data, orario e tv esordio

Jannik Sinner, recentemente, è stato protagonista di una deludente eliminazione al secondo turno del Roland Garros, avvenuta contro Daniel Altmaier con il rocambolesco punteggio di 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5, con tanto di match point non sfruttati nel quarto set e dopo aver lottato 5 ore e 28 minuti. L’altoatesino, comunque numero 6 nell’ATP Race e dunque autore sin qui di una buona stagione, è ora pronto a mettersi alla prova sui campi in erba: questa superficie sembrava inizialmente non adattarsi bene al suo gioco, invece l’anno scorso Sinner ha stupito tutti a Wimbledon, sconfiggendo Carlos Alcaraz e ritrovandosi avanti di due set contro il futuro campione Novak Djokovic nei quarti di finale. Il numero 9 del mondo sarà, questa settimana, protagonista sui campi dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo in cui sarà seconda testa di serie alle spalle di Daniil Medvedev. Quando giocherà l’azzurro il suo primo match? Sinner esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Alexander Bublik e David Goffin: la sua partita, come già comunicato dagli organizzatori dell’evento olandese, si disputerà nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. Il match sarà trasmesso in diretta TV da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming sulle piattaforme Sky Go, Tennis TV e SuperTenniX.