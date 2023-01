Sonego-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel secondo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Sogno terzo turno per il piemontese, che all’esordio ha sconfitto in quattro set il portoghese Borges e spera di ripetere il risultato dello scorso anno. Sulla sua strada il forte Hurkacz, decima forza del seeding, che al primo turno ha liquidato in tre parziali lo spagnolo Martinez. Sonego è avanti 3-1 nei precedenti (ha vinto anche l’ultimo, lo scorso anno a Metz), ma partirà sfavorito. Dal canto suo, Hurkacz proverà a sfatare il tabù slam sul cemento, in cui non è mai andato oltre il secondo turno.

Sonego e Hurkacz scenderanno in campo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Sonego e Hurkacz. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.