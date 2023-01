Milan e Inter stasera alle 20 ore italiane si contenderanno a Riyad la Supercoppa Italiana. L’evento sarà trasmesso in 165 Paesi ma, incredibilmente, non in Francia. La Lega ha precisato: “Le offerte arrivate dalla Francia erano troppo basse. Perché le partite non ci sono più su Youtube? È una decisione presa dall’Assemblea dei club”.