Slalom gigante maschile Schladming 2024: incredibile rimonta di Odermatt che vince davanti a Feller, Della Vite ottavo

Prosegue il dominio di Marco Odermatt in slalom gigante. Il fuoriclasse svizzero è semplicemente di un altro pianeta e trova la quinta vittoria su altrettante gare stagionali in gigante. Il leader della classifica generale era 11esimo, ma sfodera una manche alla Alberto Tomba pennellando a ogni curva e vince a Schladming sulla Planai, appuntamento valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Secondo posto a soli 5 centesimi per Manuel Feller, leader al termine della prima manche e che conferma il suo splendido momento di forma. Completa il podio lo sloveno Zan Kranjec, per la terza volta in stagione terzo in gigante. Quarto posto per il norvegese Steen Olsen, davanti allo svizzero Meillard, quinti a pari merito con il croato Zubcic, che si conferma in seconda posizione nella graduatoria di specialità.

Grande seconda manche per il rientrante andorrano Joan Verdu, che si piazza in settima posizione davanti a Filippo Della Vite. L’azzurro scia bene in entrambe le manche e trova il miglior risultato stagionale con l’ottavo posto, facendo segnare anche il quarto tempo di manche. Completa la top10 il norvegese Haugan. Buona prova per i colori azzurri, senza dubbio la migliore stagionale in slalom gigante. Hannes Zingerle guadagna sei posizioni e si piazza 13esimo, mentre Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini chiudono rispettivamente 18esimo e 19esimo. Peccato per Giovanni Borsotti, che aveva fatto segnare un gran tempo nella parte alta ma è poi uscito.

CLASSIFICA FINALE:

ODERMATT Marco SUI 2:10.03 FELLER Manuel AUT +0.05 KRANJEC Zan SLO +0.29 STEEN OLSEN Alexander NOR +0.33 MEILLARD Loic SUI +0.56 ZUBCIC Filip CRO +0.56 VERDU Joan AND +0.82 DELLA VITE Filippo ITA +0.87 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.26 HAUGAN Timon NOR +1.48

13. ZINGERLE Hannes ITA +1.58

18. VINATZER Alex ITA +2.15

19. DE ALIPRANDINI Luca ITA +2.22

DNF BORSOTTI Giovanni ITA