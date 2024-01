Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo slalom gigante Schladming

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom gigante di Schladming. Dopo la quinta vittoria su cinque slalom giganti di Marco Odermatt sulla Planai, lo svizzero allunga su Sarrazin in classifica. Il secondo posto odierno invece vale a Manuel Feller il terzo gradino del podio momentaneo, con il sorpasso sui due infortunati Kilde e Schwarz. Rimane saldo in settima posizione per Dominik Paris, mentre entra in top10 Loic Meillard. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1256 Cyprien Sarrazin (FRA) 660 Manuel Feller (AUT) 514 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Vincent Kriechmayr (AUT) 392 Dominik Paris (ITA) 379 Henrik Kristoffersen (NOR) 324 Filip Zubcic (CRO) 313 Loic Meillard (SUI) 305

GLI ITALIANI

13. Mattia Casse (ITA) 238

20. Florian Schieder (ITA) 196

34. Guglielmo Bosca (ITA) 126

41. Alex Vinatzer (ITA) 111

57. Tommaso Sala (ITA) 79

60. Giovanni Borsotti (ITA) 72

63. Christof Innerhofer (ITA) 67

75. Filippo Della Vite (ITA) 52

76. Luca De Aliprandini (ITA) 51

82. Tobias Kastlunger (ITA) 42

91. Hannes Zingerle (ITA) 29

106. Pietro Zazzi (ITA) 18

121. Stefano Gross (ITA) 8