Slalom femminile Zagabria 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin leader, Rossetti qualificata

La prima manche dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, vede primeggiare Mikaela Shiffrin. La statunitense si conferma la migliore nonostante tutto e partirà per ultima nella seconda manche, forte del suo crono di 48.93. Alle sue spalle la svedese Anna Swenn Larsson, protagonista di una buona prova e distante appena 23 centesimi. Seguono Petra Vlhova a 55 centesimi, Liensberger a 86 e Nullmeyer a 1.21. La prima azzurra protagonista tra i pali stretti sulla Crveni Spust è Martina Peterlini, con il pettorale numero 33, ma a causa di un’inforcata non riesce a portare a termine la sua prova. Out anche Tschurtschenthaler e Gulli, mentre Marta Rossetti si qualifica con il 29° tempo. Sfortunata Lara Della Mea, 31^ e prima delle escluse. Di seguito la classifica della prima manche.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

Shiffrin (USA) 48.93 Swenn Larsson (SWE) +0.23 Vlhova (SVK) +0.55 Liensberger (AUT) +0.86 Nullmeyer (CAN) +1.21 Holdener (SUI) +1.28 Aronsson Elfman (SWE) +1.30 Bucik (SLO) +1.56 Rast (SUI) +1.74 Popovic (CRO) +1.87

29. Rossetti (ITA) +3.91

31. Della Mea (ITA) +4.13

DNF Peterlini (ITA)

DNF Tschurtschenthaler (ITA)

DNF Gulli (ITA)