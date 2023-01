Atalanta, domani test con la Folgore Caratese

L’Atalanta sarà oggi impegnata in casa dello Spezia nel turno infrasettimanale alla ripresa del campionato. Nonostante questo i bergamaschi hanno fissato in calendario il classico test di metà settimana: i nerazzurri torneranno in campo domani, giovedì 5 dicembre alle ore 14.30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia contro la Folgore Caratese, formazione di Serie D. L’incontro sarà sul campo 2, quello della Primavera, a porte aperte ma con capienza limitata fino ad esaurimento dei posti disponibili.