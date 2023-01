Ciclismo, Tour de France 2023: annunciate le 22 squadre al via

Sono state annunciate dagli organizzatori del Tour de France le 22 squadre al via in questa edizione, che partirà dai Paesi Baschi il prossimo 1 luglio. Questi i 18 UCI WorldTeams: AG2R Citroën Team (Fra), Alpecin Deceuninck (Bel), Astana QazaQstan Team (Kaz), Bora-Hansgrohe (Ger), EF Education-Easypost (Usa), Groupama-FDJ (Fra), Ineos Grenadiers (Gbr), Intermarché-Circus-Wanty (Bel), Jumbo-Visma (Ned), Movistar Team (Esp), Soudal Quick-Step (Bel), Team Arkea-Samsic (Fra), Team Bahrain Victorious (Brn), Team Cofidis (Fra), Team DSM (Ned), Team Jayco AlUla (Aus), Trek-Segafredo (Usa), UAE Team Emirates (Uae). Questi invece i 4 UCI Proteams: ammessi di diritto Lotto dstny (Bel) e TotalEnergies (Fra), invitate dagli organizzatori Israel-Premier Tech (Isr) e Uno-X Pro Cycling Team (Nor).