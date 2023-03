Slalom femminile Are, risultati e classifica prima manche: Shiffrin davanti a tutte, due azzurre nelle 30

Mikaela Shiffrin è come spesso accade davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom femminile ad Are, in Svezia. La campionessa statunitense fa segnare un’altra prestazione da incorniciare, con un tempo di 50.93 con cui sbaraglia la concorrenza. Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener sono le uniche due atlete in grado di rimanere sotto il secondo di margine in vista della seconda parte di questa gara, che avrà inizio alle ore 13:30. Ottima quarta piazza per un’altra svedese, la giovane Hanna Aronsson Elfmann.

Non bene le italiane, che partivano tutte con pettorali abbastanza alti. Per il rotto della cuffia riusciamo a portare alla seconda manche Marta Rossetti e Anita Gulli, probabilmente le due su cui si riponevano le maggiori speranze di accesso. Niente da fare per Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Martina Peterlini e Lucrezia Lorenzi.

LA DIRETTA DELLA SECONDA MANCHE

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 50.93

2 SWENN LARSSON Anna SWE 51.62 +0.69

3 HOLDENER Wendy SUI 51.87 +0.94

4 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 52.15 +1.22

5 MOLTZAN Paula USA 52.20 +1.27

6 ST-GERMAIN Laurence CAN 52.42 +1.49

7 BUCIK Ana SLO 52.51 +1.58

8 DUERR Lena GER 52.55 +1.62

9 HECTOR Sara SWE 52.91 +1.98

10 LAMURE Marie FRA 52.92 +1.99

27 ROSSETTI Marta ITA +2.93

29 GULLI Anita ITA +2.95



ELIMINATE

DELLA MEA Lara ITA +3.46

TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA +3.71

PETERLINI Martina ITA +3.77

LORENZI Lucrezia ITA +4.40