Sinner vuole confermarsi dopo aver dominato Tsitsipas: la sfida contro Wawrinka vale la semifinale

Dopo la magnifica vittoria contro Tsitsipas al secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2023, Jannik Sinner vuole confermarsi e mette nel mirino le semifinali del torneo olandese. Sulla strada dell’azzurro ci sarà Stan Wawrinka, che vanta un ottimo feeling con il torneo, avendolo già vinto nel 2015. Sinner però è nettamente più in forma, essendo reduce dal successo a Montpellier, e insegue la sesta vittoria consecutiva. Andiamo dunque a presentare l’incontro Sinner-Wawrinka, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 19:30.

Al secondo turno contro Tsitsipas è arrivata la vittoria più importante della carriera per Sinner, che non aveva mai battuto un top-3 ed aveva un pessimo bilancio di 1-16 contro i top-5. L’azzurro è stato però bravissimo ad imporsi, vendicando la recente sconfitta in cinque set all’Australian Open ed estromettendo dal torneo la prima testa di serie. Per l’azzurro si tratta del quinto successo consecutivo – tutti, tranne quello contro Bonzi, senza perdere set – ma di gran lunga il più prestigioso. Neppure il tempo di goderselo che affronterà un altro giocatore molto ostico.

Si tratta di Stan Wawrinka, che dopo la vittoria all’esordio contro Bublik ha piegato sempre in due set anche Gasquet. Il bilancio dell’elvetico nel torneo di Rotterdam è di 10 match vinti e 4 persi, tra cui un trionfo nel 2015 e una finale nel 2019. Secondo i bookmakers sarà però Sinner a partire ampiamente favorito, tanto che una vittoria di Wawrinka paga oltre 3 volte la posta in palio. L’azzurro è in svantaggio 2-1 nei precedenti – e ha perso anche l’unico giocato indoor – ma ha vissuto una parabola ben diverso rispetto all’avversario negli ultimi anni ed è in grande ascesa.

La chiave del match sarà ancora una volta il servizio. Contro Tsitsipas ha fatto la differenza premiando Sinner, capace di conquistare l’89% dei punti con la prima, il 76% con la seconda e concedere zero palle break. Se Jannik dovesse confermare queste percentuali, anche la sfida contro Wawrinka sarebbe in netta discesa. Guai però a sottovalutare lo svizzero, che ha convinto in entrambi i match disputati questa settimana, caratterizzati da vincenti a profusione e da caterve di punti conquistati con la prima di servizio. Jannik dovrà inoltre cambiare tattica rispetto a quella adottata contro Tsitsipas, in cui ha impostato lo scambio sulla diagonale di rovescio. Nonostante anche Wawrinka giochi il rovescio a una mano, il suo è molto più solido e può fare parecchio più male. L’azzurro dovrà quindi cercare di togliere il tempo all’avversario, che ha un’apertura piuttosto ampia e potrebbe trovarsi in difficoltà qualora venisse investito dai colpi di Sinner.

Sicuramente Wawrinka ha più esperienza e ha dimostrato in passato di potersela giocare eccome in queste condizioni di gioco; allo stesso tempo, però, Jannik dà il meglio di sé indoor e potrà assolutamente far male con i suoi colpi. Infine, uno sguardo alla possibile semifinale. Con l’eliminazione di Rune, il tabellone si è aperto notevolmente e il vincitore della sfida Sinner-Wawrinka se la vedrà contro un beniamino di casa, che risponderà al nome del vincitore del derby olandese Brouwer-Griekspoor. Battere Wawrinka vorrebbe dunque dire per Sinner avere ottime chance di spingersi fino all’atto conclusivo. Tutto pronto per quest’importante confronto in cui Sinner vuole confermarsi dopo il capolavoro contro Tsitsipas e proseguire la sua striscia di vittorie. Appuntamento sul Centre Court di Rotterdam alle ore 19:30.