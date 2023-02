Tabellone Atp Rotterdam 2023: Tsitsipas ancora sulla strada di Sinner, presente anche Sonego

Il tabellone principale dell’Atp 500 di Rotterdam 2023, torneo in programma in Olanda sul veloce indoor dal 13 al 19 febbraio. Stefano Tsitsipas dopo la finale di Melbourne torna in campo e lo fa da testa di serie numero uno. La cattiva notizia è che Jannik Sinner potrebbe nuovamente trovarselo di fronte, già negli ottavi di finale. Non un sorteggio semplice per l’azzurro, che esordirà contro il francese Bonzi. Andata anche peggio a Lorenzo Sonego, che all’esordio dovrà affrontare il detentore del titolo Felix Auger-Aliassime. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

TABELLONE ATP ROTTERDAM 2023

PRIMO TURNO

(1) Tsitsipas vs Ruusuvuori

Bonzi vs Sinner

Wawrinka vs Bublik

Gasquet vs (7) Carreno Busta

(4) Rune vs (Q)

(WC) Brouwer vs Huesler

(Q) vs (WC) Griekspoor

(Q) vs (8) Zverev

(6) Medvedev vs Davidovich Fokina

Van De Zandschulp vs Coric

Goffin vs (Q)

Sonego vs (3) Auger-Aliassime

(5) Hurkacz vs Bautista Agut

Dimitrov vs (Q)

(WC) Van Rijthoven vs Cressy

De Minaur vs (2) Rublev