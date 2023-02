Nicolò Pirlo aggredito a Torino: “Calci, pugni e sassi verso l’auto”

Nicolò Pirlo, figlio dell’ex calciatore della nazionale Andrea, è stato protagonista di una brutta disavventura nel corso della serata di giovedì 16 febbraio. Il ragazzo nel centro di Torino è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che “hanno provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”, racconta Nicolò tramite video sul suo profilo Instagram. Poi ha pubblicato un’altra “storia” in cui riprende in un secondo momento i quattro che li hanno importunati con la didascalia “È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?”.