Sci alpino, gigante maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: tutti contro Odermatt, occhio a Kristoffersen

Penultima gara al maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Dopo il parallelo è il momento di tornare in pista per lo slalom gigante, in programma alle ore 10 con la prima manche e alle ore 13.30 con la seconda. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca de Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer. Ma chi sono i favoriti?

I FAVORITI – E’ un tutti contro Marco Odermatt. Lo svizzero, leader della classifica di specialità e generale in Coppa del Mondo, punta al bis dopo la medaglia d’oro conquistata in discesa, e sarà molto difficile batterlo visto il suo attuale stato di forma e il suo feeling con il gigante. Tra gli avversari più temibili il norvegese Henrik Kristoffersen, secondo nella classifica di specialità in Cdm con quattro podi, ma occhio all’altro svizzero Loic Meillard e sullo sloveno Zan Kranjec, entrambi a caccia di un risultato importante.

L’Italia ha poche chance per la medaglia, ma mai escludere colpi di scena. Luca de Aliprandini è reduce dall’ottavo posto nel parallelo ma è in grandissima difficoltà in gigante, dove non è mai andato oltre la 18esima posizione in questa stagione. Il miglior azzurro in pista è Filippo Della Vite, a caccia della top-10 dopo l’11esimo posto ad Adelboden (miglior risultato in carriera). In pista anche Giovanni Borsotti, mai oltre la 17esima posizione nelle gare precedenti, e Alex Vinatzer, che sfrutterà la gara principalmente come ‘allenamento’ in vista dello slalom.