Sinner-Tsitsipas domani in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Dodici mesi dopo, ma un turno prima, i due tennisti tornano a sfidarsi a Melbourne. Nel 2022 non ci fu partita e il greco s’impose in tre comodi set, forse facendo scattare in Sinner quella scintilla che poi l’ha portato a cambiare allenatore. Stavolta Jannik è un giocatore diverso, più maturo, ma anche con più aspettative. Senza girarci intorno, un’altra sconfitta sarebbe una delusione. O meglio non ci si può accontentare di un ko “a testa alta” con la scusa di aver perso dal numero tre del mondo. Sinner dovrà cercare di limitare gli errori e servire più prime possibili, magari replicando un match come quello contro Alcaraz a New York, auspicabilmente con esito diverso. Fatto sta che Tsitsipas è avanti 4-1 nei precedenti e partirà favorito.

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 22 gennaio. Il match è in programma alle ore 09:00 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di ottavi di finale tra Sinner e Tsitsipas. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.