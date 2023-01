Liverpool-Chelsea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Liverpool e Chelsea, valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Big match del fine settimana in Inghilterra, ma di certo due squadre che a questo punto della stagione si sarebbero aspettate di poter lottare per il titolo. Invece a metà gennaio entrambe sono a metà classifica, attualmente non qualificate per le coppe europee della prossima annata. Nessuna delle due può permettersi ulteriori passi falsi. La sfida è in programma oggi, sabato 21 gennaio alle 13:30 all’Anfield di Liverpool. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now Tv.