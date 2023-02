Sinner-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner affronterà Tallon Griekspoor nella semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. L’azzurro, reduce dal settimo trionfo ATP della sua giovane carriera è ora a due vittorie da ottenere anche l’ottavo. Certamente il livello che sta esprimendo in questi giorni nella città olandese lascia ben sperare. Dopo il match di assestamento contro Bonzi sono arrivate due prestazioni superbe contro Tsitsipas e Wawrinka, entrambi sostanzialmente in balia del nostro in ogni fase dei rispettivi incontri. Jannik dovrà certamente stare attento a non sottovalutare l’impegno, contro l’olandese che sta giocando alla grande in questo inizio di 2023 ed ha anche lui all’attivo un torneo vinto, durante la prima settimana a Pune.

Jannik Sinner e Tallon Griekspoor scenderanno in campo a Rotterdam sabato 18 febbraio alle ore 19:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro, garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata del primo evento ATP 500 della nuova stagione tennistica.