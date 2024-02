Sinner-Raonic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Jannik Sinner sfiderà Milos Raonic nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Continua a vincere il tennista azzurro, ancora imbattuto nel 2024. Nonostante il set perso al secondo turno contro Monfils, Jannik è infatti approdato ai quarti, avvicinando il titolo ma anche il numero 3 del ranking Atp (mai raggiunto nella storia da un italiano). Sulla sua strada ora il canadese Raonic, avversario ostico che ha dimostrato di poter essere molto pericoloso quando sta bene fisicamente. Specialmente in condizioni indoor come in Olanda, il suo servizio fa la differenza e dunque Sinner non dovrà prendere l’impegno sottogamba. I due non si sono mai affrontati in carriera: Sinner ovviamente favorito.

Sinner e Raonic scenderanno in campo venerdì 16 febbraio come secondo match dalle 19:30 sul Centre Court. La diretta televisiva del torneo di Rotterdam è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo olandese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.