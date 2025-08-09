Sport in tv sabato 9 agosto: è il giorno di Sinner a Cincinnati ma anche di Musetti, Sonego e Cobolli. Nel doppio femminile in campo la coppia Errani-Paolini

Secondo week end agostano, quello che fa da apripista al Ferragosto. Il campionato è sempre più vicino e così il programma odierno degli sport in tv inizia a vedere una prevalenza calcistica. Amichevoli e non solo, perché prende il via la Zweite Bundesliga, la seconda serie calcistica tedesca, ma anche la Eredivisie e la Jupiler Pro League, rispettivamente il massimo campionato olandese e belga oltre al primo turno della Coppa Italia.

E’ però anche il grande giorno del debutto a Cincinnati di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, dopo aver saltato Montreal, è pronto a scendere in campo e dimostrare il suo talento. Non solo il numero 1 al mondo, però. In campo, tra gli azzurri, anche Musetti, Sonego e Cobolli per una vera abbuffata.

E nel doppio femminile, invece, saranno di scena Paolini ed Errani. Ricordiamo anche l’amichevole per l’Italbasket contro la Lettonia e quella contro il Giappone della selezione femminile di rugby. Vediamo il programma completo.

Sport in tv sabato 9 agosto: il programma completo

09.00 GOLF (DP World Tour) – Nexo Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

10.00 CICLISMO – Tour of Szeklerland, seconda tappa: Targu Mures-Miercurea Ciuc (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TRAIL RUNNING – Sierre Zinal (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.45 TRIATHLON – T100 Triathlon World Tour a Londra (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.50 CICLISMO – Giro di Polonia, sesta tappa: Bukowina Resort-Bukowina Tatrzanska (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.15; diretta streaming integrale su Discovery+)

13.00 CALCIO (Zweite Bundeslige tedesca) – Fortuna Dusseldorf-Hannover (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 SNOOKER – Saudi Masters, secondo turno (diretta streaming su Discovery+)

13.10 CICLISMO – Vuelta a Burgos, quinta tappa: Quintana del Pidio-Lagunas de Neila (diretta streaming su Bike Channel dalle ore 15.00: canale 222 di Sky e tasto rosso di Sportitalia, canale 60 digitale terrestre; diretta streaming su Bike Channel dalle ore 15.00)

13.40 CICLISMO – Giro del Portogallo, terza tappa: Boticas-Bragança (non è prevista diretta tv/streaming)

13.40 CICLISMO – Arctic Race, terza tappa: Husoy-Malselv (diretta streaming su Eurosport 1 e su DAZN dalle ore 16.45; diretta streaming integrale su Discovery+)

13.45 CALCIO (amichevole) – Manchester United-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 19.30; diretta streaming integrale su Discovery+)

15.30 CALCIO (amichevole) – Colonia-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

16.00 ATLETICA – Europei Under 20, sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 CALCIO (amichevole) – Burnley-Lazio (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Everton-Roma (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Leeds-Milan (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Werder Brema-Udinese (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-Cercle Brugge (diretta streaming su DAZN)

16.15 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 femminile a Courchevel (diretta streaming su Discovery+)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.15 alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Bonzi (ore 17.00), Sinner-Galan (terzo match dalle ore 17.00), Sonego-Bergs (quarto match dalle ore 17.00), Cobolli-Atmane (quarto match dalle ore 17.00).

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.15 alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini/Errani-Dolehide/Kenin (primo turno, ore 17.00)

17.00 TUFFI – Campionati Italiani Estivi, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

17.00 SOFTBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Bollate-Forlì (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

18.00 CALCIO (amichevole) – Brest-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.15 ATLETICA – Meeting Brazzale a Lonigo (diretta streaming su atleticaitaliana.tv)

18.30 SNOOKER – Saudi Masters (diretta streaming su Euurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.30 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 maschile a Courchevel (diretta streaming su Discovery+)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Breda (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Rangers-Dundee FC (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Girona (diretta streaming su DAZN)

19.30 RUGBY FEMMINILE (Test Match) – Italia-Giappone (diretta streaming su federugby.it)

19.30 BASKET (amichevole) – Grecia-Serbia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (amichevole) – Italia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Virtus Entella-Ternana (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslautern-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Gent-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)

20.45 SOFTBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Bollate-Forlì (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (amichevole) – Palermo-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (amichevole) – Valencia-Torino (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20, semifinale) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

23.00 MMA – UFC Fight Night 267, main event: Roman Dolidze vs Anthony Hernandez (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)