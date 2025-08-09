Nel Mondiale U21 di volley femminile l’Italia supera anche la Polonia: stese al tie break con il punteggio di 3-2, Adigwe superlativa

Tre su tre. L’Italia di volley femminile non si ferma più al Mondiale U21. Alla competizione è arrivata con i galloni della grande favorita e sta rispettando le attese. Contro la Polonia è arrivata la terza vittoria dopo quelle con Repubblica Ceca ed Algeria ma stavolta le azzurrine hanno dovuto faticare più del dovuto per avere ragione della selezione polacca.

E così, dopo il vantaggio di due set, l’Italia ha subìto il ritorno della Polonia che ha trascinato la squadra di Gagliardi fino al quinto set. Protagonista assoluta Merit Adigwe con ben 31 punti messi a segno. Dopo un terzo e quarto set opachi, l’Italia rientra in partita e ritrova lucidità nel set finale conquistando una vittoria preziosa e chiudendo sul 15-4. Una vittoria, questa, che è molto importante nella corsa al primo posto nel girone.

Italia-Polonia 3-2: la gara

La partenza è al fulmicotone per le azzurre che sono incisive dal servizio ed hanno un muro efficace grazie al lavoro di Manfredini e Marchesini. Nella parte centrale del set la Polonia si rifà sotto complice qualche errore delle azzurrine ma è Adigwe – monumentale – a risolvere la situazione e chiudere il set sul punteggio finale di 25-23.

L’abbrivio porta poi ad un secondo set dominato senza storie. In ogni fondamentale le azzurrine sono perfette ed allungano fino a chiudere il parziale di gioco con un netto ed inappellabile 25-16. La Polonia è alle corde, sembra tutto in discesa per l’Italia che probabilmente cala attenzione e concentrazione. E così nel terzo parziale la Polonia si rifà sotto.

Un gioco prevedibile ed un servizio più efficace delle polacche, con la difesa non perfetta, consente di vincere il terzo set (25-21) e riaprire la gara. La reazione azzurra nel quarto parziale non è efficace o, almeno, non è come dovrebbe esserlo e la Polonia sfrutta l’occasione per vincere anche il quarto set con il punteggio di 25-19 sfruttando un muro efficace.

Al tie break però l’Italia cambia marcia. Ritorna quella dei primi due set, complice una partenza a razzo, un muro invalicabile ed un servizio davvero molto incisivo. Protagoniste assolute Manfredini e Piomboni, dalla seconda linea Adigwe è pressocché immarcabile e così chiude il quinto parziale sul punteggio di 15-4 conservando l’imbattibilità in questo torneo.

Top scorer Adigwe con 31 punti, bene anche Bosso e Marchesini, rispettivamente 15 e 14 punti. Ben 10 i punti per Manfredini e nove per Piomboni. In casa polacca 20 punti per Hewelt, 16 per Splawska, 10 a testa per Fiedorowicz e Adamczyk.