Sport in tv oggi venerdì 16 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 16 febbraio 2024. Grande attesa per una nuova giornata in vasca a Doha, sede dei Mondiali di nuoto. Si parte dalle batterie del mattino con tanti azzurri in gara, su tutti Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili. Senza dimenticare poi la pallanuoto con la sfida del Setterosa contro il Canada in quello che è un vero e proprio spareggio olimpico. Spazio in tv anche agli sport invernali con la discesa femminile di Crans Montana. Nella serata poi riflettori puntati sulle stelle del pattinaggio di velocità ai Mondiali delle singole distanze di Calgary. Grande attesa anche per la Serie A di calcio. Torino-Lecce apre il venerdì del massimo campionato, ma l’appuntamento più atteso si avrà alle 20:45 con la sfida tra la prima della classe, l’Inter, contro l’ultima, la Salernitana.