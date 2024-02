Diffidati Inter-Salernitana: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Lecce

L’Inter sfida la Salernitana alle 21:00 di venerdì 16 febbraio. Prima della classe contro ultima in un match che sulla carta non sembra avere discussione. In Serie A però le sorprese sono sempre dietro l’angolo e Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione. In ogni caso, il tecnico nerazzurro sembra orientato a proporre un ampio turn over in vista dell’impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Anche la situazione dei diffidati potrebbe incidere sulle scelte di formazione di Inzaghi, da sempre molto sensibile al tema dei cartellini gialli. Al momento però la formazione nerazzurra ha un solo calciatore a rischio squalifica ed è Alessandro Bastoni. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela contro il Lecce al Via del Mare.

DIFFIDATI INTER: Bastoni

DIFFIDATI SALERNITANA: Gyomber e Kastanos