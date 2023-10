Sinner-Medvedev oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming finale Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nell’atto finale dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo che precede il 1000 di Shanghai. Il nostro numero uno e da oggi domani anche il n°4 del ranking mondiale si gioca un’altra finale importante in questa sua meravigliosa stagione. L’azzurro in semifinale ha battuto per la quarta volta in carriera Carlos Alcaraz dimostrando ancora una volta di avere tutte le armi per mettere in difficoltà il fenomeno spagnolo. Ora, il problema, invece è per l’allievo di Simone Vagnozzi, che dall’altra parte della rete si ritrova quella che è la sua nemesi. Fino a oggi contro Daniil Medvedev non è mai riuscito a vincere e come se non bastasse il russo sui campi veloci quest’anno si è dimostrato quasi imbattibile.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi, mercoledì 4 ottobre, sul Campo Lotus non prima delle ore 13.30 italiane. Il match potrà essere visibile in chiaro, dato che la diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.