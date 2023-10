Borussia Dortmund-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Borussia Dortmund-Milan sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. I rossoneri vogliono proseguire il cammino europeo dopo la rotonda vittoria all’esordio della competizione contro il Newcastle. D’altra parte anche il Borussia vuole dare continuità dopo la vittoria contro il PSG. La partita, in onda mercoledì 4 ottobre alle 14.00, sarà trasmessa dal sito della Uefa. Sportface.it vi offrirò la diretta testuale del match.

